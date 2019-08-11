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Алексеев: за победу на турнире в Нижнем Новгороде обещали два выходных дня

Алексеев: за победу на турнире в Нижнем Новгороде обещали два выходных дня
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев подвёл итоги победного турнира в Нижнем Новгороде. В финальном матче бело-голубые обыграли «Торпедо» со счётом 2:1, а Алексеев стал автором победного гола.

«Ребята молодцы, настроились и сражались до победного конца. Не важно, что турнир предсезонный. Финал есть финал. Всех с победой. Мы всегда выходим на лёд с мыслью о победе. Что касается сегодняшнего матча, то нам обещали два выходных! Мотивация была запредельная.

Мой гол? Ванька Игумнов оттеснил соперника, Вова Брюквин подобрал шайбу и отдал мне, а я закрыл глаза и бросил. Шайба осталась в сетке. Если серьёзно, то это работа и везение. Парни доработали эпизод и всё получилось», — цитирует Алексеева официальный сайт московского клуба.

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