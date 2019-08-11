Вудкрофт анонсировал изменения в составе минского «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о выступлении команды на Кубке губернатора Нижегородской области. «Зубры» заняли последнее место, проиграв «Хумо» со счётом 1:5. Команды встречались несколько дней назад на групповой стадии, и тогда минчане обыграли соперника со счётом 6:3.
«Нынешний турнир принёс большую пользу нашим молодым ребятам. Кто-то из них сумел выйти на новый уровень игры, кто-то — нет. Два ведущих защитника «Динамо» Хенкель и Лисовец летом перешли в другие клубы. Сейчас мы ищем хоккеистов, способных заполнить образовавшуюся брешь. Могу сказать, что изменения в составе команды после выступления в Нижнем Новгороде обязательно будут», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ.
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