«Аризона» начала продажу футболок с нецензурной цитатой своего владельца

«Аризона» начала продавать футболки с нецензурной цитатой нового владельца клуба Алекса Меруэло, информирует пресс-служба клуба в социальных сетях.
Миллиардер кубинского происхождения произнёс фразу «I sure as shit want to win» во время пресс-конференции, которая состоялась 1 августа. Её можно перевести, как «Я уж точно, блин (слово заменено на цензурное. — Прим. «Чемпионата»), хочу побеждать».
Посмотреть фото футболки можно в «инстаграме» «Аризоны».
55-летний Меруэло занимается строительным, ресторанным и игорным бизнесом. В 2011 году он хотел стать владельцем клуба НБА «Атланта Хоукс», но заявка не была одобрена из-за сомнений лиги в его финансовом положении. За годы предпринимательства в бизнес-фокус Меруэло попадали абсолютно разные сферы: строительство, недвижимость, банковская деятельность. Он владеет испаноязычным телеканалом, несколькими радиостанциями и отелями.
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