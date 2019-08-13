Гулявцев — о 0:7: хорошего мало. Счёт на табло это отображает

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал разгромное поражение на мемориале Збынека Кусы. Хабаровский клуб проиграл «Маунтфилду» со счётом 0:7.
«Хорошего сегодня мало. Счёт на табло это отображает. Тяжело входили в игру. У нас достаточно долго не было игровой практики. Что-то начали создавать только в третьем периоде. Быстрые голы ломают игру. Не буду никого обвинять. Может и вратари неудачно сыграли. И такое бывает.
Имели много большинства. Ребята пытались спасти матч в одиночку, повести за собой. Как правило, это приводило к нелепым ошибкам. Сразу всё нарушалось. Матч сегодня не получился. У нас послезавтра очередная игра. Будем разбирать, готовиться. Я думаю, будет другой хоккей», — цитирует Гулявцева официальный сайт хабаровского клуба.
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