Sporting News: Бэбкока могут уволить, если «Торонто» слабо начнёт сезон

Издание Sporting News составило список главных тренеров клубов НХЛ, являющихся претендентами на скорую отставку. В него вошёл главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок, являющийся самым дорогим тренером в лиге.
«Бывший главный тренер «Детройт Ред Уингз» принял «Торонто» в 2015 году. В тот момент «кленовые листья» были командой, которая не попадает в плей-офф. Несмотря на приобретение таких игроков, как Джон Таварес, Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер, Вильям Нюландер и Морган Райлли, они не сумели приблизиться к тому, чтобы далеко зайти в борьбе за Кубок Стэнли. На протяжении трёх последних сезонов они неизменно вылетали в первом раунде плей-офф, причём дважды проиграв «Бостон Брюинз».
Несмотря на то, что «Торонто» хорошо смотрится в атаке (в среднем 3,49 шайб за игру — четвёртое место в НХЛ в сезоне-2018/19), Бэбкока могут уволить, если «Мэйпл Лифс» слабо начнут чемпионат. Ведь приход в команду Алекса Керфута, Джейсона Спеццы, Тайсона Бэрри и Коди Сеси позволяет ожидать сильное выступление от «Лифс» в новом сезоне», — полагает аналитик издания.
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