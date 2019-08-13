«Калгари» хочет выйти на рынок, чтобы найти замену Вялимяки
Генеральный менеджер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг рассказал, что клуб будет искать замену получившему травму крестообразных связок защитнику Юусо Вялимяки.
«Мы выйдем на рынок. Хорошие новости заключаются в том, что у нас есть несколько молодых ребят, добившихся определенного прогресса. Но в любом случае мы будем рассматривать разные варианты укрепления нашей обороны.
Тяжелый удар. Нам очень жаль Юусо. Летом он очень серьезно готовился к новому сезону, добился прогресса и надеялся, что сможет помочь команде. К сожалению, случилась травма. Хоккей — жёсткий вид спорта. С травмами здесь, увы, приходится сталкиваться постоянно. Так было и так будет», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
- 13 августа 2019
-
23:25
-
23:08
-
22:48
-
22:33
-
22:23
-
22:16
-
21:55
-
21:30
-
21:17
-
20:40
-
20:35
-
20:09
-
20:04
-
19:58
-
19:49
-
19:15
-
19:01
-
18:43
-
18:16
-
17:57
-
17:41
-
17:27
-
16:59
-
16:30
-
16:15
-
16:06
-
15:54
-
15:24
-
14:58
-
14:30
-
14:23
-
13:36
-
13:11
-
13:00
-
12:41
Партнерский контент