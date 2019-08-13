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«Калгари» хочет выйти на рынок, чтобы найти замену Вялимяки

«Калгари» хочет выйти на рынок, чтобы найти замену Вялимяки
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг рассказал, что клуб будет искать замену получившему травму крестообразных связок защитнику Юусо Вялимяки.

«Мы выйдем на рынок. Хорошие новости заключаются в том, что у нас есть несколько молодых ребят, добившихся определенного прогресса. Но в любом случае мы будем рассматривать разные варианты укрепления нашей обороны.

Тяжелый удар. Нам очень жаль Юусо. Летом он очень серьезно готовился к новому сезону, добился прогресса и надеялся, что сможет помочь команде. К сожалению, случилась травма. Хоккей — жёсткий вид спорта. С травмами здесь, увы, приходится сталкиваться постоянно. Так было и так будет», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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