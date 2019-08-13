Лалонд: «Адмирал» действует всё лучше, для нашей пятёрки — лучшая игра

Защитник «Адмирала» из Владивостока Шон Лалонд поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче с «Орлами Зноймо» (4:1).



«Хорошая игра с командой из другой лиги. Мы не знали, чего от них ожидать. Играли в свою игру, в свою систему, так, как будем играть в сезоне. Получилось неплохо. Да, согласен, для нашей пятерки это была лучшая игра за лето. С каждым матчем мы действуем все лучше и лучше. Рад, что удалось отличиться Мартину и Маркусу, что они забили свои первые голы.



Нападающие лишили меня ассистентского хет-трика? Это часть игры, если у тебя появляется возможность, ты забиваешь, а иногда не забиваешь. Это моя работа — двигаться с шайбой, заряжать нападающих на атаку, чтобы те убежали и забили гол, надеюсь, в сезоне у нас будет много таких шайб», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Адмирал» взял верх над «Орлами Зноймо»