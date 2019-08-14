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Финский голкипер, критиковавший руководство «Витязя», покинул КХЛ

Финский голкипер, критиковавший руководство «Витязя», покинул КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Финский голкипер Томи Кархунен заключил контракт с «Пеликанс», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Минувший сезон 29-летний вратарь начинал в составе шведского «Брюнес», где провёл 12 матчей. В ходе чемпионата Кархунен перебрался в «Куньлунь Ред Стар». В китайском клубе Томи также сыграл 12 матчей, в среднем за игру пропуская 3,69 шайбы и отражая 88,3% бросков.

За карьеру в КХЛ финский вратарь также защищал цвета «Витязя». В общей сложности за три сезона в лиге Кархунен провёл 54 матча, в которых одержал 14 побед. Четырежды финн сумел оставить ворота в неприкосновенности. В начале августа Томи дал интервью, где обвинил руководство «Витязя» в некрасивом поведении.

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