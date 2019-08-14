Немчинов оценил перспективы Кравцова, Шестёркина и Рыкова в «Рейнджерс»

Обладатель Кубка Стэнли—1994 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергей Немчинов оценил перспективы Виталия Кравцова, Игоря Шестёркина и Егора Рыкова в «Рейнджерс».

«С учётом того что в клубе уже полтора года идёт перестройка и омоложение состава, шансы у ребят будут. Понятно, что никому не гарантировано игровое время, но клуб ведь не зря вёл того же Кравцова с момента прошлогоднего драфта и очень хотел заполучить его именно этим летом, а также подписал Шестёркина при наличии двух хороших вратарей.

Полагаю, проблем с адаптацией у обоих не будет. Тем более когда рядом есть уже обжившиеся в США Панарин, Бучневич, Наместников и Георгиев. А остальное зависит уже от самих новичков. То же самое касается и Рыкова, которого в случае качественного выступления в АХЛ могут уже в ходе сезона поднять в главную команду», — приводят слова Немчинова «Известия».