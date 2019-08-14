14-летний белорусский хоккеист погиб, попав под поезд

14-летний воспитанник детско-юношеской школы белорусской хоккейной команды «Молодечно-2018» Андрей Мицкевич погиб, попав под поезд. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Беларуси.

«Ребёнок ехал утром на тренировку, в 10 часов у них был завтрак. Переезжал на велосипеде в наушниках железнодорожный переезд, попал под поезд. Непонятно, как всё это произошло — там место такое, что в две стороны всё просматривается, люди махали, кричали… Большое горе.



Тренировки вот только-только у нас начались, буквально неделю работаю с этой командой. Андрей — физически крепкий, хороший парень, здорово играл в защите. Ходим сейчас все, руки трясутся, не понимаем, как такое могло случиться…» — цитирует пресс-служба федерации тренера ДЮСШ «Молодечно-2018» Александра Грековича.

В первенстве Беларуси среди юношей 2005 года рождения Андрей выступал за команду из родного города.