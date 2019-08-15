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Быков — о высказываниях Панарина: Артемий всегда будет резать правду-матку

Быков — о высказываниях Панарина: Артемий всегда будет резать правду-матку
Хоккей / НХЛ 0

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о нашумевших высказываниях нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Вы понимаете, политкорректность порой подавляет в человеке уверенность. А вот Артемий всегда будет резать правду-матку. И говорить только то, что думает. Невзирая ни на что. С ним можно спорить. Но если Панарин имеет своё мнение, он будет его высказывать. Ну, а для чего держать «нож за пиджачком»?

Правду говорят люди, уверенные в себе. И сразу видно, что это — личность. Я, когда узнал Артемия с этой стороны, сперва был сильно удивлён. А потом — счастлив. Он же мой земляк. И я этим горжусь.

Ведь спорт и даёт возможность сформировать именно сильную личность. И это надо начинать делать ещё с самого детства. Артемию очень повезло, что в юности рядом с ним были люди, которые этой личности помогли сформироваться», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

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