Денис Гребешков стал ассистентом Мактавиша в «Локомотиве»
Знаменитый в прошлом защитник Денис Гребешков присоединился к тренерскому штабу «Локомотива», информирует официальный сайт ярославской команды. Гребешков будет работать на позиции ассистента главного тренера «железнодорожников» Крэйга Мактавиша.
Гребешков является уроженцем Ярославля и воспитанником «Локомотива». На позиции защитника он с перерывом выступал за основной состав «Локомотива» в период c 2001 по 2007 год и стал чемпионом России в 2003 году. В Национальной хоккейной лиге защитник провёл 236 матчей в составе клубов «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Нэшвилл Предаторз». Последним клубом Гребешков был «Витязь», за который хоккеист выступал в сезоне-2014/15.
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