Овечкин: не думаю, что Кудашов что-то испортит в сборной России
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о смене тренерского штаба сборной России. Вместо Ильи Воробьёва главным тренером стал Алексей Кудашов.
«Я играл и с Кудашовым, и с Воробьёвым. Всех знаю лично. Думаю, что когда мы приедем в сборную, то тогда посмотрим, поменялось ли что-то или нет. Но опять же, всё это делается, чтобы сборная России становилась сильнее. Не думаю, что Кудашов что-то испортит.
Хорошо ли, что тренер СКА — тренер сборной? Для меня без разницы. Самое главное, чтобы сил хватило и эмоций. Кудашов верен хоккею и любит это дело. Думаю, что эмоций хватит и сил хватит», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Золото ОИ для сборной и Кубок Гагарина для СКА. Главные задачи Кудашова
Молодой российский специалист получит сразу два ответственных назначения. Скоро об этом официально объявят.
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