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Овечкин: не думаю, что Кудашов что-то испортит в сборной России

ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Овечкин: не думаю, что Кудашов что-то испортит в сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о смене тренерского штаба сборной России. Вместо Ильи Воробьёва главным тренером стал Алексей Кудашов.

«Я играл и с Кудашовым, и с Воробьёвым. Всех знаю лично. Думаю, что когда мы приедем в сборную, то тогда посмотрим, поменялось ли что-то или нет. Но опять же, всё это делается, чтобы сборная России становилась сильнее. Не думаю, что Кудашов что-то испортит.

Хорошо ли, что тренер СКА — тренер сборной? Для меня без разницы. Самое главное, чтобы сил хватило и эмоций. Кудашов верен хоккею и любит это дело. Думаю, что эмоций хватит и сил хватит», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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