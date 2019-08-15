Овечкин: не думаю, что Кудашов что-то испортит в сборной России

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о смене тренерского штаба сборной России. Вместо Ильи Воробьёва главным тренером стал Алексей Кудашов.



«Я играл и с Кудашовым, и с Воробьёвым. Всех знаю лично. Думаю, что когда мы приедем в сборную, то тогда посмотрим, поменялось ли что-то или нет. Но опять же, всё это делается, чтобы сборная России становилась сильнее. Не думаю, что Кудашов что-то испортит.



Хорошо ли, что тренер СКА — тренер сборной? Для меня без разницы. Самое главное, чтобы сил хватило и эмоций. Кудашов верен хоккею и любит это дело. Думаю, что эмоций хватит и сил хватит», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Золото ОИ для сборной и Кубок Гагарина для СКА. Главные задачи Кудашова Молодой российский специалист получит сразу два ответственных назначения. Скоро об этом официально объявят.