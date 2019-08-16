Тарасенко: хочется выиграть Олимпиаду. После Кубка Стэнли – самый тяжёлый турнир

Нападающий «Сент-Луис Блюз» и обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко рассказал, какой турнир теперь считает самым приоритетным для себя.

«Если ранжировать турниры, которые ещё не выигрывал, то хочется выиграть Олимпиаду, тем более мы пропустили прошлый турнир. Чемпионат мира всё-таки проводится каждый год, хоть и не всегда есть возможность на него приехать. Олимпийские игры – это самый тяжёлый турнир после Кубка Стэнли. Хотя в этом сезоне ощутил всю сложность финала плей-офф, когда сил практически не было.

Кубок мира? Он проводится перед сезоном в Канаде на канадских площадках и по канадским правилам. Я бы не сказал, что это сомнительный турнир. Просто мы даже не знаем, будет он ещё или нет. Перед сезоном всегда тяжёлое время, и тебе перед турниром нужно лететь на сборы. В результате у всех ребят, которые принимают участие в Кубке мира, предсезонка получается скомканной. Не думаю, что начало сезона – самое удачное время для Кубка мира», – передаёт слова Тарасенко корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

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