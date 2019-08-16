Следующие три сезона НХЛ в России покажет «Яндекс». Сделка оценивается в $ 6 млн

С нового сезона НХЛ в России будет транслировать «Яндекс», сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Сделка оценивается в $ 6 млн. Срок соглашения рассчитан на три года.

Ранее правами на показ НХЛ в России владела телекомпания «Евроспорт». Соглашение было рассчитано на три сезона: с 2016/17 до 2018/19. Канал показывал 10 игр регулярного сезона в неделю и плей-офф в полном объёме. Сумма сделки не разглашалась.

В минувшем сезоне обладателем Кубка Стэнли стал «Сент-Луис Блюз». В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.

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