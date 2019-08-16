Калюжный: в раздевалке «Авангарда» Ягр занимал два шкафчика, в одном были иконы

Бывший хоккеист «Авангарда» Алексей Калюжный вспомнил случаи из карьеры, связанные с суевериями.



«Никогда не относил себя к суеверным людям, но почему-то коньки всегда начинал шнуровать с правого. А когда рвался шнурок, для меня это было знаком, что сегодня забью. И часто так случалось.



Помню, в «Авангарде» играл с великим Яромиром Ягром. Так вот в раздевалке он занимал сразу два шкафчика: в одном у него были иконы, во втором — разная форма, несколько пар коньков, которые он мог менять прямо во время игры.



Пожалуй, самые суеверные в хоккее — это вратари. В сборной Беларуси я играл с голкипером, который в день матча вообще ни с кем не разговаривал. Иногда мы забывали об этом, обращались к нему с какой-то просьбой. Ждём ответа и только потом вспоминаем, что день игры, он же не разговаривает ни с кем. Так вот он настраивался на игру. Хотя парень очень общительный и компанейский», — приводит слова Калюжного сайт Федерации хоккея Беларуси.

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