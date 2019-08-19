Крикунов: побить рекорд Гретцки — реально, пять сезонов Овечкин ещё отыграет

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который может в будущем побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.



«Можно ли считать прошедший сезон Овечкина удачным? В НХЛ — без сомнения. В «Вашингтоне» он вообще стабильно идет. Как паровоз! На чемпионате мира не так все здорово получилось. Но бронзу все же взяли.



Побить рекорд Гретцки в 894 заброшенных шайбы? Думаю, что он и сам к этому стремится. Сейчас у него на счету уже 658 голов. Так что Саша этот рекорд побить может. Время у него есть, возраст позволяет — в НХЛ подолгу люди играют. Здоровья тоже полно. Так что Овечкин может до Гретцки дотянуться. По крайней мере сейчас это выглядит вполне реальным. 240 шайб примерно осталось. Это пять хороших сезонов. Уж столько он точно отыграет.



Причина стабильности? Ну, так это же талант, ё-моё! Плюс настоящий парень-работяга. Я же помню его по «Динамо» — он играть был готов с утра до вечера. Саша попал как раз на свое место в жизни. Именно туда, где он и должен быть. Забить столько голов — это же не просто так! Пытаются ведь многие. А Овечкин — один такой», — цитирует Крикунова «Матч ТВ».

«Легенда! Это лучший снайпер нашего времени». Что говорят об Овечкине Он заставил передумать даже своих бывших хейтеров.