Генменеджер «Хумо»: через год, максимум два должны играть в КХЛ

Генеральный менеджер клуба Высшей хоккейной лиги «Хумо» Нормундс Сейейс отметил, что в скором времени команда из Узбекистана должна выступать в Континентальной хоккейной лиге.
«Город прекрасный. Великолепный ледовый дворец. Есть все условия для развития хоккея. Что самое важное, есть интерес к хоккею со стороны простых людей. Но работы нам предстоит непочатый край. Мы поздно вышли на рынок. Большинство хоккеистов уже подписали контракты на предстоящий сезон с другими клубами. Но важным подспорьем для нас стала цель проекта. Через год, максимум через два «Хумо» должен играть в КХЛ. Многие хоккеисты решились на переезд в Узбекистан из-за возможности в скором времени выступать в главной российской лиге», — приводит слова Сейейса РИА «Новости».
«Хумо» приняли в состав ВХЛ в конце мая 2019 года.
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