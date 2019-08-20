Билялетдинов: у меня было стопроцентное доверие к Гарипову. Вышло как вышло

Экс-главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов объяснил, почему казанский клуб в минувшем сезоне не стал укреплять вратарскую линию, несмотря на травму Эмиля Гарипова.

«Вы знаете, есть доктора, которые определяют состояние игрока. Я тренер. Если мне врачи докладывают, что он может тренироваться и играть, то я основываюсь на их экспертной оценке. С моей стороны давления на кого-то никогда не было в плане здоровья игроков и оценки их готовности к матчам, с медицинской точки зрения. Я всех своих хоккеистов знаю – кто, кого, чего – каждый их пальчик. У меня есть свои мысли по всей этой ситуации.

У меня была информация, что он будет готов, и я до конца в это верил. Если бы чётко понимал, что он не сможет играть, то мы бы искали замену. Мы же тоже сознательные люди. Но у меня к Эмилю доверие было стопроцентное, я верил тому, что было сказано и с его стороны. Нельзя было его подводить и брать другого игрока. Как бы Гарипов на меня смотрел? Я не мог Эмиля ставить в дурацкую ситуацию поисками нового вратаря. 100 процентов уверен был, что он будет готов к плей-офф и поэтому никаких решений по новому вратарю не принимал. А вышло, как вышло. Это я виноват. Беру на себя.

Я рассчитывал на Эмиля. Что касается Шарыченкова, то он меня устраивал в качестве второго, потому что Эмиль был железно основным. Подъяпольский – молодой парень с хорошей, я считаю, перспективой. Он подкрадывался к Эмилю, очень хорошо играл, но он был не готов к роли первого вратаря в таком плей-офф. Ещё работать и работать, но повторюсь, потенциальные возможности очень хорошие у него», — цитирует Билялетдинова «ТНВ».

Гарипов: я же не дурак, чтобы придумывать себе травму