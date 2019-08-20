Лямкин: хотел бросить в ближний угол, но попал в голову вратарю
Защитник казанского «Ак Барса» Никита Лямкин поделился впечатлениями от победы над минским «Динамо» на Кубке Латвийской железной дороги.
«Моя шайба? Она была подправлена, я просто бросал в сторону ворот. У меня было ощущение, что её задели, спросил потом у Фисенко, он сказал, что коснулся. А на кого записали – без разницы, главное, что гол.
В большинстве всегда приятно играть. Там нужно выполнять тренерское задание, и делать всё правильно, а не так, как пойдёт, и стараться больше бросать.
Мой голевой момент? Да, но я там поторопился немного, потому что уже подустал. Думал, брошу с неудобной, хотел попасть в ближний угол, а попал прямо в голову вратарю. Можно было забивать», — цитирует игрока официальный сайт «Ак Барса».
«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» на Кубке ЛЖД, у Билялова — «сухарь»
- 20 августа 2019
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