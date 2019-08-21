Рантанен может играть в Норвегии до заключения контракта с «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, будет тренироваться с норвежским клубом «Сторхамар». Не исключено, что Рантанен будет выступать в Норвегии до заключения контракта с «лавинами».

«Я знаю тренерский штаб, который возглавляют Миика Эломо и Петтери Нуммелин. Это бывшие топ-игроки с которыми приятно работать. Кроме того, это можно рассматривать как приключение. Я никогда в жизни не был в Норвегии. Условия, как мне сообщили, там на высшем уровне. До этого я тренировался в Турку у Юкки Койву и Владимира Юрзинова-младшего, но сейчас я ищу новых впечатлений. Что касается моей контрактной ситуации, то в ней нет ничего нового. Пока я не думаю о том, что буду играть в Норвегии, но в теории это возможно, этому ничто не мешает», — приводит слова Рантанена Iltalehti.

Рантанен может играть в Норвегии до 1 декабря, когда истекает крайний срок для подписания контракта с «Колорадо» — в противном случае форвард полностью пропустит сезон в НХЛ. Препятствием для выступлений за «Сторхамар» может стать высокая страховка звёздного игрока, платить которую придётся норвежскому клубу.

Напомним, что на днях «Колорадо» заключил однолетний договор с Валерием Ничушкиным, который играет на той же позиции правого крайнего, что и Рантанен, а кроме финна вариант выступлений в Европе рассматривает нападающий «Торонто» Митчелл Марнер, который также пока остаётся без контракта.

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