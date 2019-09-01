Расписание матчей чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20

Сегодня, 1 сентября, стартует очередной сезон в Континентальной хоккейной лиге. В первой игре регулярного чемпионата ЦСКА примет в Москве хоккеистов «Авангарда», начало матча — в 15:30 мск.



Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2019/20



Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.



ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Самым ценным игроком плей-офф признан голкипер «армейцев» Илья Сорокин.

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