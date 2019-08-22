Марченко — об игре со «Спартаком»: принципиален каждый матч, иначе это не хоккей
Защитник ЦСКА Алексей Марченко поделился ожиданиями от стартовой игры на Кубке мэра Москвы. Сегодня, 21 августа, «армейцы» сыграют со «Спартаком», начало — в 19:15 мск.
«Сегодня сыграем первый матч на Кубке мэра. Настрой хороший, нужно выходить на лёд и побеждать. Принципиален ли для меня матч со «Спартаком»? Принципиальна каждая игра с любой командой, иначе это не хоккей. Осталось не так много времени до начала сезона, поэтому надо показывать хорошую игру и отрабатывать сочетания.
Я тренируюсь в паре с Богданом Киселевичем. Стараемся общаться и договариваться, как будем действовать в тех или иных ситуациях. Вроде неплохо получается взаимодействовать, мне нравится», — цитирует Марченко официальный сайт ЦСКА.
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