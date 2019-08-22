Заварухин — о 0:6 с «Металлургом»: нельзя играть так пассивно

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (0:6).
«С победой, «Металлург». Счёт на табло. Не получилась, в принципе, игра у нас. «Металлург» доминировал. Нам нельзя играть с такими командами так пассивно, довольно мало было силовых приемов и блокированных бросков», — приводит слова специалиста официальный сайт «Металлурга».
Счёт был открыт на четвёртой минуте — удачным броском отметился нападающий «Металлурга» Роман Любимов. На 19-й минуте форвард Эрик О`Делл упрочил преимущество команды Йозефа Яндача. В следующие 20 минут магнитогорский клуб забросил ещё две шайбы усилиями Брэндона Козуна и Дениса Паршина. Два гола «Металлург» забил и в третьем периоде — отличились форвард Сергей Мозякин и оформивший дубль О`Делл.
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