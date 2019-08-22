22-летний Брок Бёзер хочет получать в «Ванкувере» $ 7 млн в год

Стали известны детали требований нападающего Брока Бёзера в переговорах по новому контракту с клубом Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс», информирует The Province. По имеющейся информации, находящийся в статусе ограниченно свободного агента 22-летний форвард рассчитывает получать в год около $ 7 млн и хочет подписать контракт на четыре сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ американский нападающий принял участие в 69 матчах, записав на свой счёт 56 (26+30) баллов при показателе полезности "-2" и 22 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В розыгрыш Кубка Стэнли клуб не попал.



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Агент Бёзера: «Ванкувер» тратит много денег, Брок тоже хочет кусок пирога