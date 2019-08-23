Плющев: Кузнецов никогда не злоупотреблял алкоголем. Может, компания, то-сё…

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал дисквалификацию российского нападающего Евгения Кузнецова Международной федерацией хоккея на четыре года. Кузнецов играл под руководством Плющева в молодёжной сборной России на чемпионате мира 2010 года.

«Жене надо сделать выводы из всего произошедшего. Осознать ситуацию, которая сложилась. Не надо паниковать, в НХЛ он сможет продолжить карьеру. Правда, там нужно себя вести так, чтобы комар носа не подточил. Апелляция? Подать её сразу вряд ли возможно. Но постепенно, после какого-то срока, ФХР можно выйти с подобным ходатайством о сокращении срока и допуска Евгения к турнирам под эгидой ИИХФ.

Остаётся только сожалеть, что так произошло. Иногда молодые ребята не всегда осознают, что они делают. Возможно, это была какая-то разовая ситуация. Парни порой хотят кому-то что-то доказать, а потом всё получается вот таким образом. Знаю по совместной работе с Кузнецовым, что он, к примеру, никогда не злоупотреблял алкоголем. Может, компания, то-сё…

Наверное, это урок для Жени и для других молодых ребят. Ведь все они на виду, все известные спортсмены. Подобные глупости и шалости обходятся очень дорого», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.