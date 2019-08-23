Кузнецов обсудит свою ситуацию с Беттмэном, после чего НХЛ примет решение

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли выступил с заявлением по дисквалификации ИИХФ Евгения Кузнецова на четыре года.

«Кузнецов согласился лично встретиться в комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном перед стартом тренировочного лагеря, чтобы обсудить свою ситуацию и рассмотреть своё поведение. Мы воздержимся от комментариев по поводу того, будут ли предприниматься дополнительные действия (дисциплинарные или другие) до тех пор, пока Кузнецов не встретится с комиссаром.

Мы понимаем, что Евгений добровольно обратился за помощью по программе обучения и консультирования, которую предоставляют НХЛ и НХЛПА, и согласился на регулярные тестирования в рамках этой программы», — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.

В мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок. 27 мая российский форвард выступил с заявлением, в котором утверждал, что он никогда не принимал наркотики.