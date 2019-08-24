Цуккарелло выразил недовольство рейтингом Зибанеджада в хоккейном симуляторе

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло оценил свой рейтинг и рейтинг форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Мики Зибанеджада в компьютерном симуляторе NHL 20.



«У Зибанеджада более высокий рейтинг, чем у меня. Это настоящее сумасшествие, ведь в последние два-три года я буквально носил его на спине. Порой жизнь бывает весьма несправедливой», — написал Цуккарелло на своей странице в «Твиттере».



31-летний Цуккарелло защищал цвета «Нью-Йорк Рейнджерс» в период с 2010 по 2019 год. В ходе минувшего сезона его обменяли в «Даллас Старз», а в межсезонье норвежский хоккеист заключил контракт с «Миннесотой». В сезоне-2018/19 уроженец Осло провёл 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 40 (12+28) очков.

Зачем «Айлендерс» Варламов? Самые странные сделки в первый день рынка НХЛ На «Коламбус» жалко смотреть, а «Миннесота» становится изгоем.