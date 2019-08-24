Якупов — о презентации СКА: грандиозное шоу, здесь по-другому быть не могло

Нападающий СКА Наиль Якупов поделился впечатлениями от презентации «армейского» клуба.

«Межсезонье прошло отлично, был довольно долгий период. Было интересно, тяжело, много игр. Думаю, все хорошо подготовились. Ещё есть несколько ключевых игр, потом мы сможем войти в сезон в хорошем состоянии.

Думаю, будет намного быстрее, уже сейчас в матчах видно быстроту. Чем меньше площадка, тем быстрее надо принимать решения, двигаться, на льду становится плотно. Нелегко было и в прошлом году, никто не говорит, что на обычных площадках будет легко. Наша задача играть, а на канадских или других площадках – это уже другой вопрос. Мы должны хорошо делать своё дело.

У нас было собрание с главным судьёй КХЛ, нам всё разъяснили по новым правилам, сказали, что можно делать, что нельзя. Не сказать, что там сильные изменения, но они есть. На такие детали надо делать акцент, но и не забывать играть. Потому что чем больше будешь думать об этих мелочах, тем больше они будут мечтать.

Презентация прошла здорово, очень красиво. Было грандиозное шоу, думаю, здесь по-другому быть не могло. В прошлом году уже было такое, мы уже знали, что и как будет. Думаю, для новичков было удивительно. В НХЛ презентаций нет. Может, у каких-то клубов были, у меня не было», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.