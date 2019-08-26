Тафгай «Куньлуня» Хант: кто-то должен драться, пусть в КХЛ и не тот уровень

Нападающий Гарет Хант прокомментировал свой переход в «Куньлунь Ред Стар» и рассказал об отношении к работе тафгая.



«В «Куньлуне» в основном играют ребята из Северной Америки и есть хоккеисты даже из моего родного города. Также у меня есть китайские корни. Эти факторы и стали определяющими. И в КХЛ и в НХЛ подготовка идёт на высоком уровне, ведь работают профессионалы. Мы готовились в нашем лагере в Пекине, где в течение трёх недель набирали физическую форму. Думаю, что наша подготовка к сезону на высоком уровне.



Планирую ли оставаться тафгаем? Да, конечно, я буду продолжать. Это мой стиль игры. Конечно, здесь немного не тот уровень, но кто-то должен это делать. Но тут немного другие правила. Все-таки здесь можно устраивать ограниченное число драк в сезоне. Также буду стараться меньше нарушать правила, чтобы мне доверял тренерский штаб, но если будут наезды на моих одноклубников, то буду их защищать», — цитирует Ханта «Вечерний Магнитогорск».

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