Хедман: «Тампа» оказалась недостаточно хороша в плей-офф, мы сделали выводы
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о неудачном выступлении команды в минувшем сезоне. «Молнии» выиграли регулярный чемпионат, но в первом раунде плей-офф проиграли «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0-4.
«Очень сложно указать на одну причину. Проведя такой регулярный чемпионат, мы стали фаворитами. «Тампе» противостояла команда, которая играла против нас хорошо, жёстко, навязывала свою волю. Речь шла о маленьких деталях в игре, которые они выполняли качественно, а мы — нет. «Тампа» оказалась недостаточно хороша. Мы сделали из этого выводы и постараемся исправить ситуацию», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.
Первый матч нового сезона «Тампа» проведёт с «Флоридой Пантерз» в ночь с 3 на 4 октября мск.
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