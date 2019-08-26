Хедман: «Тампа» оказалась недостаточно хороша в плей-офф, мы сделали выводы

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о неудачном выступлении команды в минувшем сезоне. «Молнии» выиграли регулярный чемпионат, но в первом раунде плей-офф проиграли «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0-4.



«Очень сложно указать на одну причину. Проведя такой регулярный чемпионат, мы стали фаворитами. «Тампе» противостояла команда, которая играла против нас хорошо, жёстко, навязывала свою волю. Речь шла о маленьких деталях в игре, которые они выполняли качественно, а мы — нет. «Тампа» оказалась недостаточно хороша. Мы сделали из этого выводы и постараемся исправить ситуацию», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.

Первый матч нового сезона «Тампа» проведёт с «Флоридой Пантерз» в ночь с 3 на 4 октября мск.