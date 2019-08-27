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Квартальнов: если бы Билялетдинов захотел, то остался бы работать в Казани

Квартальнов: если бы Билялетдинов захотел, то остался бы работать в Казани
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, как состоялось назначение на должность.

«Первый контакт с клубом был, когда Зинэтула Билялетдинов объявил о своём уходе. До этого никаких разговоров не было. Думаю, если бы Билялетдинов захотел, он бы остался работать в Казани. В этой ситуации все отталкивались от него.

Первые мысли? Очевидно, самые положительные. «Ак Барс» – большая команда. Три Кубка Гагарина говорят сами за себя. Но при этом это большая ответственность. Я прекрасно понимал, куда я иду и вместо кого пришёл. Сомнений не было никаких, такой шанс даётся немногим. Были консультации, были встречи – потом оставалось только ждать решения руководства «Ак Барса».

Перспективы одни – только вперёд. Мы все прекрасно понимаем: ушла легенда, тренер с огромной буквы, который сделал эту команду. Сейчас в клубе наступили большие перемены. Я ждал, надеялся и рад, что выбрали именно меня», — цитирует Квартальнова «Спорт Бизнес Online».

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