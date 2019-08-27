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Фастовский: наши финны ОПГ создавать не собираются

Фастовский: наши финны ОПГ создавать не собираются
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал тот факт, что в новый сезон клуб входит с пятью финскими игроками.

«Все легионеры — из Финляндии? Я никогда не обращал на это внимание, так получилось. С одной стороны, это неплохо, что есть группа людей, разговаривающая на одном языке. Есть опасения, что из этого может образоваться «банда», типа, больше двух не собираться. Но меня это не пугает, у «Сибири» хороший опыт работы с финскими игроками.

Они профессионалы, мы уделяем много внимания и человеческим качествам. Вредить они уж точно не будут, ОПГ создавать не собираются. То, что получилась замена американца на финна — я понимаю вопросы, но связи с национальной принадлежностью здесь нет. Нас интересует игрок. Йокипакка, кроме всего прочего, связана и с потерей Демидова. По прошлому году, в начале может решиться вообще всё, поэтому нам нужен был креативный игрок», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Пятым легионером «Сибири» стал финский защитник Юрки Йокипакка
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