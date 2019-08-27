Фастовский — о расторжении контракта с Кароном: решение было принято давно

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал расторжение контракта с канадским нападающим Джорданом Кароном.
«Решение о расторжении контракта было принято давно. То, что мы не оставляем его, было известно практически сразу. Были сложности во взаимоотношениях с ним — мы не могли договориться по условиям расторжения контракта. В итоге договорились вполне разумно.
У нас были варианты обмена Карона в другие клубы. Мы ждали пока эти клубы примут какое-то решение, поэтому процесс затянулся. Практически месяц ушёл только на это», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
В сезоне-2018/19 28-летний форвард провёл 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами при показателе полезности «-16» и 29 минутах штрафа.
- 27 августа 2019
-
15:31
-
15:11
-
14:50
-
14:40
-
14:33
-
14:23
-
14:11
-
13:43
-
13:26
-
13:12
-
13:00
-
12:46
-
12:35
-
12:28
-
12:26
-
12:20
-
12:16
-
12:11
-
12:09
-
11:56
-
11:30
-
11:06
-
10:39
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
03:48
-
00:53
-
00:27
- 26 августа 2019
-
23:50
-
23:29
-
22:40
-
22:36