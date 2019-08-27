Фастовский — о расторжении контракта с Кароном: решение было принято давно

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал расторжение контракта с канадским нападающим Джорданом Кароном.

«Решение о расторжении контракта было принято давно. То, что мы не оставляем его, было известно практически сразу. Были сложности во взаимоотношениях с ним — мы не могли договориться по условиям расторжения контракта. В итоге договорились вполне разумно.

У нас были варианты обмена Карона в другие клубы. Мы ждали пока эти клубы примут какое-то решение, поэтому процесс затянулся. Практически месяц ушёл только на это», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

В сезоне-2018/19 28-летний форвард провёл 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами при показателе полезности «-16» и 29 минутах штрафа.