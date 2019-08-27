Уилсон — о скандале с кокаином: Кузнецов вырастет как игрок и личность

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением о скандале с партнёром по команде Евгением Кузнецовым. Российский форвард дисквалифицирован ИИХФ на четыре года после обнаружения кокаина в допинг-пробе. На НХЛ дисквалификация не распространяется.



«Мы „прикроем спину“ Кузнецову. Надеюсь, Евгений сумеет пройти через эту ситуацию. Никогда не хочется видеть такой скандал в медиа, но я уверен, что Кузнецов получит свой урок. Он вырастет как личность и как игрок. Мы сосредоточены на „Вашингтоне“. Что бы ни случилось на международном уровне, нас это не касается.



Жаль, что он не сыграет за сборную четыре года. Он гордится игрой за свою страну», — цитирует Уилсона Sportsnet.

Кузнецов врал всей России на ЧМ. Это ещё хуже, чем нюхать Любимец болельщиков на всех наплевал. Но его всё равно простят?