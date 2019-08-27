Коннолли: я люблю Кузнецова. Он признал проблему и справится с ней
Нападающий «Флориды Пантерз» Бретт Коннолли поделился мнением о скандале с экс-партнёром по «Вашингтону» Евгением Кузнецовым. Российский форвард дисквалифицирован ИИХФ на четыре года после обнаружения кокаина в допинг-пробе. На НХЛ дисквалификация не распространяется.
«Я люблю Кузи. Он собирается справиться с проблемой и определённо разочарован ситуацией. Он хороший человек и хороший семьянин. У него есть дочка, недавно родился сын. Евгений справится со всем этим.
Это жизнь: ты делаешь ошибки и признаешь их. Он признал ошибку и знает это. Кузнецов — потрясающий игрок, и с ним рядом очень весело. Он по-настоящему помогал мне последние два года, у него всё будет хорошо», — цитирует форварда Sportsnet.
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