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Коннолли: я люблю Кузнецова. Он признал проблему и справится с ней

Коннолли: я люблю Кузнецова. Он признал проблему и справится с ней
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Флориды Пантерз» Бретт Коннолли поделился мнением о скандале с экс-партнёром по «Вашингтону» Евгением Кузнецовым. Российский форвард дисквалифицирован ИИХФ на четыре года после обнаружения кокаина в допинг-пробе. На НХЛ дисквалификация не распространяется.

«Я люблю Кузи. Он собирается справиться с проблемой и определённо разочарован ситуацией. Он хороший человек и хороший семьянин. У него есть дочка, недавно родился сын. Евгений справится со всем этим.

Это жизнь: ты делаешь ошибки и признаешь их. Он признал ошибку и знает это. Кузнецов — потрясающий игрок, и с ним рядом очень весело. Он по-настоящему помогал мне последние два года, у него всё будет хорошо», — цитирует форварда Sportsnet.

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