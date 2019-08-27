Дженовей: исполнение установок Немировски принесёт «Торпедо» успех

Защитник нижегородского «Торпедо» Чарльз Дженовей поделился мнением об атмосфере в команде перед стартом нового сезона. Новый чемпионат стартует 1 сентября. В прошлом сезоне нижегородский коллектив занял седьмое место в регулярном чемпионате. В первом раунде Кубка Гагарина «Торпедо» встретилось с «Барысом», уступив в семи матчах.



«Сейчас в команде отличная атмосфера, каждый тренируется и играет с большим удовольствием. У нас произошли изменения в составе, пришло немало новичков, но мы верим в то, что правильное исполнение установок тренера и максимальная самоотдача помогут добиться успеха», — приводят слова защитника «Известия».



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