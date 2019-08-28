Экс-защитник «Ак Барса» Охтамаа заключил двухмесячный контракт в Швейцарии

Экс-защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа заключил контракт с «Лугано», информирует официальный сайт швейцарского клуба. Соглашение рассчитано на два месяца. Контракт вступит в силу 1 сентября 2019 года, а истечёт 3 ноября.

В начале мая 2018 года финн покинул казанский клуб в связи с истечением срока действия контракта и продолжил карьеру в финском «Кярпяте». Сам Охтамаа объяснил уход из казанского клуба желанием больше времени проводить с семьёй.

В позапрошлом сезоне 30-летний защитник набрал 6 (3+3) очков в 47 матчах регулярного сезона КХЛ, в 19 играх плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов. Также Охтамаа был признан лучшим защитником финала Кубка Гагарина.

В межсезонье сообщалось об интересе к Охтамаа со стороны московского «Динамо», однако в итоге бело-голубые сделали выбор в пользу Михала Чайковски.