Морис — об ОСА: со стороны может показаться, что происходит нечто странное

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал ситуацию с рядом ограниченно свободных агентов, до сих пор находящихся без контрактов со своими клубами. В списке ОСА в том числе находятся Патрик Лайне и Кайл Коннор.
«Со стороны может показаться, что происходит нечто странное, потому что никто из них не подписан. Но на самом деле, это понятно. Посмотрите на этих ребят, а не на одного или двух… Они все в одной лодке. Переживаем не только мы, но и все, кто оказался в таком положении.
Если бы без контракта остались два человека, тогда им стоило бы беспокоиться – у них был бы ориентир. А так все хотят договориться, но все понимают, что этот вопрос решится в последний момент. Быстро с такой проблемой не разобраться. Все эти случаи надо рассматривать как единое целое. Как только один контракт будет подписан, остальные сразу последуют за ним.
Контракты Лайне и Коннора? Обе стороны оказались под давлением. И чем ближе сезон, тем сильнее ощущают это давление команда и игроки. Мы это видим и надеемся, что контракты будут подписаны до начала сезона», – цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.
- 28 августа 2019
-
16:37
-
16:20
-
16:04
-
15:55
-
15:35
-
15:14
-
14:59
-
14:37
-
14:20
-
13:58
-
13:35
-
13:18
-
12:34
-
12:25
-
12:00
-
11:44
-
11:22
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:16
-
09:49
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
00:55
-
00:21
- 27 августа 2019
-
23:40
-
23:36
-
23:13
-
22:56
-
22:37
-
22:07