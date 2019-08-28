Морис — об ОСА: со стороны может показаться, что происходит нечто странное

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал ситуацию с рядом ограниченно свободных агентов, до сих пор находящихся без контрактов со своими клубами. В списке ОСА в том числе находятся Патрик Лайне и Кайл Коннор.

«Со стороны может показаться, что происходит нечто странное, потому что никто из них не подписан. Но на самом деле, это понятно. Посмотрите на этих ребят, а не на одного или двух… Они все в одной лодке. Переживаем не только мы, но и все, кто оказался в таком положении.



Если бы без контракта остались два человека, тогда им стоило бы беспокоиться – у них был бы ориентир. А так все хотят договориться, но все понимают, что этот вопрос решится в последний момент. Быстро с такой проблемой не разобраться. Все эти случаи надо рассматривать как единое целое. Как только один контракт будет подписан, остальные сразу последуют за ним.



Контракты Лайне и Коннора? Обе стороны оказались под давлением. И чем ближе сезон, тем сильнее ощущают это давление команда и игроки. Мы это видим и надеемся, что контракты будут подписаны до начала сезона», – цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.