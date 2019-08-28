У Ротенбергов — второе место в списке богатейших семейных кланов России
Forbes Russia представил список из 10 богатейших семейных кланов России в 2019 году, второе место в котором заняли Ротенберги. Напомним, семья Ротенбергов принимает активное участие в российском хоккее.
«Второе место стабильно занимают Ротенберги — их семья была первой лишь один раз, в первом рейтинге, который вышел в 2014 году. Тогда семейные активы делились между братьями Аркадием и Борисом, а их общая оценка составляла $5,55 млрд. Позже, когда против братьев были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии. Сегодня общее состояние всех четверых оценивается в $5,18 млрд», — сообщает издание.
Первое место по-прежнему занимает клан Гуцериевых с суммарным состоянием в $5,65 млрд.
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