Лукоянов: бывают игры, когда команда обосралась. Надо говорить так, как есть

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов объяснил, почему зачастую даёт яркие интервью и комментарии.
«Я просто говорю теми словами, которыми это можно охарактеризовать. Другим словом это не назовёшь, если ты реально сыграл так. Понятно, что после игры выходишь в порыве, в голове ещё всё бурлит. Ты только снял форму, а тебя зовут на интервью, ты легко можешь сказать что-то сгоряча. А через пару часов же всё проходит, ты остываешь и ни на кого не злишься.
Бывают же игры, когда команда обосралась. Я не могу сказать что-то типа: «Мы не смогли. У нас не получилось». Что это такое? Надо говорить так, как есть. Я не ломаю клюшки, стулья и так далее. Может, в юности мог погорячиться, обидеться, но давненько такого не случалось. Сейчас если только об кого-нибудь сломать клюшку. Ха-ха. И то это слишком», — цитирует Лукоянова Sport24.
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