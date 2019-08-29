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Московское «Динамо» проиграло «Витязю» в заключительном контрольном матче

Московское «Динамо» проиграло «Витязю» в заключительном контрольном матче
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» проиграло «Витязю» в заключительном контрольном матче для обеих команд в это межсезонье. Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Михаила Кравеца.

В составе победителей дублем отметился Святослав Гребенщиков, ещё по разу отличились Якуб Ержабек, Евгений Монс и Павел Чернов. У бело-голубых успех праздновали Дмитрий Моисеев, Андре Петерссон, Михал Чайковски и Михаил Григорьев.

Товарищеские матчи (клубы)
29 августа 2019, четверг. 13:00 МСК
Витязь
Московская область
5 : 4
1:0, 2:2, 2:2
Динамо М
Москва
1:0 – Гребенщиков (Моисеев) – 10:28 (5x5), 2:0 – Ержабек (Макеев) – 21:42 (5x4), 3:0 – Гребенщиков – 22:59 (5x5), 3:1 – Моисеев (Кулёмин) – 23:48 (5x5), 3:2 – Петерссон (Шипачёв) – 27:30 (5x5), 4:2 – Монс (Головков, Чернов) – 44:21 (5x5), 4:3 – Чайковски (Шипачёв) – 46:26 (5x5), 5:3 – Чернов (Выглазов, Макеев) – 50:08 (5x4), 5:4 – Григорьев – 58:34 (5x5)

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия. На льду «ЦСКА-Арены» сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист прошлого сезона «Авангард». В минувшем сезоне подопечные Игоря Никитина победили «Авангард» в финале Кубка Гагарина со счётом 4-0. «Динамо» и «Витязь» проведут первые матчи 2 сентября.

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