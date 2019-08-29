Московское «Динамо» проиграло «Витязю» в заключительном контрольном матче для обеих команд в это межсезонье. Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Михаила Кравеца.

В составе победителей дублем отметился Святослав Гребенщиков, ещё по разу отличились Якуб Ержабек, Евгений Монс и Павел Чернов. У бело-голубых успех праздновали Дмитрий Моисеев, Андре Петерссон, Михал Чайковски и Михаил Григорьев.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия. На льду «ЦСКА-Арены» сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист прошлого сезона «Авангард». В минувшем сезоне подопечные Игоря Никитина победили «Авангард» в финале Кубка Гагарина со счётом 4-0. «Динамо» и «Витязь» проведут первые матчи 2 сентября.

«Витязь» выпустил промо-ролик к старту чемпионата КХЛ