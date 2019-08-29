Вайсфельд: ждать особого прорыва от «Сибири» не стоит, оснований для этого нет

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд оценил перспективы «Сибири» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.



«Надеюсь, что старт у Новосибирска будет лучше, чем в прошлом сезоне. Но ждать особого прорыва не стоит. Оснований для этого нет. Не вижу кардинальных изменений в команде.



Все пятеро легионеров будут финнами — это как минимум странно. В «Сибири» когда-то были группы сильных российских игроков вроде Шумакова и Шалунова, были элитные иностранцы. Сейчас такого нет. Очень удивлюсь, если сибиряки стабильно будут в зоне плей-офф, но это, конечно, не исключено. Просто маловероятно», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Не стоит ждать прогресса от «Магнитки». Вайсфельд – о Востоке КХЛ Перед стартом сезона Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от топ-клубов и назвал главные проблемы всех команд Восточной конференции.