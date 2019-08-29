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Агент Маркова показал, как хоккеист готовится к новому сезону

Агент Маркова показал, как хоккеист готовится к новому сезону
Хоккей / НХЛ 0

Аллан Уолш, агент защитника Андрея Маркова, показал, как его клиент готовится к новому сезону. В настоящий момент опытный хоккеист находится в статусе свободного агента. Марков стал клиентом Уолша накануне, 28 августа.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Аллана Уолша.

В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провёл 49 матчей, записав на свой счёт 14 (2+12) баллов при показателе полезности «+13» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 с половиной минуты за игру. В четырёх играх Кубка Гагарина Марков очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «-5».

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