Агент Маркова показал, как хоккеист готовится к новому сезону
Аллан Уолш, агент защитника Андрея Маркова, показал, как его клиент готовится к новому сезону. В настоящий момент опытный хоккеист находится в статусе свободного агента. Марков стал клиентом Уолша накануне, 28 августа.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Аллана Уолша.
В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провёл 49 матчей, записав на свой счёт 14 (2+12) баллов при показателе полезности «+13» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 с половиной минуты за игру. В четырёх играх Кубка Гагарина Марков очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «-5».
Генерал возвращается в Канаду. Марков не захотел играть в КХЛ
Если он в форме, то «Монреалю» бы точно пригодился.
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