Квартальнов: Гарипов пропустил год, в последнее время работал без команды

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о готовности команды к новому сезону.
«Конечно, приятно оказаться в «Ак Барсе» — здесь не должно возникать никаких вопросов. Это большая команда, и получить здесь работу — многого стоит. Мы будем стараться играть в продуктивный и конкурентоспособный хоккей, который будет нам подходить. Конечно, тот фирменный стиль «Ак Барса» никуда не уйдёт.
Думаю и надеюсь, что мы готовы. То, что какие-то новые моменты для ребят — это есть. Но, опять же, надо вступить в драку, как говорится, а там пойдёт. Чего греха таить, по весне будем собирать орехи, ягоды. А сейчас надо начать. Будет непросто, но надо потерпеть.
Гарипов? Мне пока тяжело комментировать, он в последнее время работал без команды, «Ак Барс» в Ригу ездил без него. Конечно, мы хотим, чтобы он как можно быстрее вернулся. Но он пропустил год, и мы понимаем, что будет непросто», — приводит слова Квартальнова официальный сайт казанского клуба.
- 29 августа 2019
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