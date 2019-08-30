Талалуев: Знарок привнёс авторитет, болельщики увидят результат в сезоне

Нападающий «Спартака» Илья Талалуев рассказал, как меняется команда после назначения Олега Знарка на должность главного тренера.
«С каждым годом коллектив меняется, и этот сезон не исключение. Но у нас хороший коллектив, ребята постепенно сыгрываются, сплачиваются, очень даже интересная команда получается. Посмотрим, что будет дальше.
Что привнёс в команду Знарок? Авторитет! Конечно, у каждого тренера есть свои нюансы в работе, свой подход, задачи, которые он ставит команде. Пока, думаю, не стоит об этом говорить — болельщики увидят результат по ходу сезона.
Пока наигрываем большинство. С ним у нас не вполне получалось, не буду скрывать. Но это всё отрабатывается, наигрывается, оттачивается на тренировках, так что ничего страшного. Немножко провалились в этом компоненте, а так вроде всё было нормально. Своей собственной игрой я вообще не доволен — но у меня всегда так», — цитирует Талалуева официальный сайт агентства Winners.
- 30 августа 2019
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