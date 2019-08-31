Брикун — о натурализации 32-летнего Паре: а 28-летние белорусы считаются старыми
Голкипер «Юность-Минск» Игорь Брикун отреагировал на натурализацию игрока минского «Динамо» Франсиса Паре.
«Иностранцы принижают наш уровень? Во-первых, наши люди его принижают. А что уже говорить про Европу… У нас 32-летний иностранный хоккеист подходит под натурализацию, а 28-летние белорусы считаются старыми… Вот и весь ответ», — цитирует Брикуна «Прессбол».
Ранее канадский форвард заявил о готовности сыграть за Беларусь на чемпионате мира. После заявления Паре в минском «Динамо» сообщили, что игрок не будет считаться легионером в новом сезоне. Два предыдущих сезона Паре провёл в «Автомобилисте». В 118 встречах набрал 68 (30+38) очков. 21 июня 2019 года 31-летний нападающий пополнил состав белорусского клуба.
Канадский форвард заявил о готовности сыграть за Беларусь на чемпионате мира
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