Марков — о новом клубе: не надо забегать вперёд, я ещё не принял решение
Защитник Андрей Марков отметил, что пока не принял решения относительно того, в каком клубе продолжит карьеру.
«Почему второй сезон в «Ак Барсе» получился хуже первого? На эту тему буду говорить после завершения карьеры. Дело не в том, что в казанском клубе были какие-то подводные камни. Никаких историй там не было. Просто не хочу искать оправданий. Прошлый сезон я провёл не на своём уровне. Поэтому летом усердно работал, чтобы стать лучше. Хотел вернуть свой хоккей.
Что касается нового клуба, считаю, не надо забегать слишком далеко вперёд. Когда наступит ясность, я обязательно всё обсужу с журналистами. Но не сейчас. Потому что я ещё не принял решение», — приводит слова Маркова официальный сайт НХЛ.
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