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Каменский: неплохо, что «Локомотив» пытается взять на вооружение опыт Мактавиша

Каменский: неплохо, что «Локомотив» пытается взять на вооружение опыт Мактавиша
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о назначении Крэйга Мактавиша на пост главного тренера «Локомотива».

«Думаю, нужно говорить не о восьми годах, которые Мактавиш провёл без тренерской работы, а о восемнадцати, в течение которых он считался одним из самых полезных форвардов НХЛ. У него огромный опыт, и очень неплохо, что в клубе КХЛ пытаются взять его на вооружение. Посмотрим, справится ли он с «Локомотивом», но эксперимент как минимум интересный.

На мой взгляд, в КХЛ есть целая группа претендентов на Кубок Гагарина, включая прежде всего ЦСКА, который за лето не стал слабее, а, наоборот, укрепился. Но, как мы знаем, повторить успех — это самое сложное. Поэтому лёгкой жизни в предстоящем сезоне ни у кого не будет», — приводит слова Каменского Russia-Hockey.

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