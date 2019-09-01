«Адмирал» отправился на первый выезд сезона и командировал двоих игроков в ВХЛ

Сегодня, 1 сентября, «Адмирал» отправился первую выездную серию игр нового сезона. 3 сентября команда Сергея Светлова сыграет с «Барысом», а 5 сентября — с «Сибирью».
В поездку отправились следующие игроки:
голкиперы Иван Веремчук, Антон Красоткин, Юхо Олкинуора;
защитники Адам Альмквист, Никита Бобряшов, Кирилл Дьяков, Руслан Ибатуллин, Юрий Козловский, Шон Лалонд, Иван Мищенко, Степан Островский, Александр Угольников;
нападающие Мартин Бакош, Владимир Бутузов, Денис Вихарев, Кирилл Воронин, Глеб Зайцев, Константин Глазачев, Александр Коннов, Иван Лапшин, Иван Лисин, Олег Ломако, Александр Мерескин, Юрий Петров, Дмитрий Сидляров, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Маркус Юнг.
Нападающие Александр Дельнов и Кирилл Кожевников командированы в ангарский «Ермак».
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